il video virale

Accade l’incredibile a Trapani dove un uomo prima distrugge alcuni paletti con la propria automobile, poi, in preda all’agitazione, inizia a ballare a torso nudo sulla sua automobile, sotto la pioggia battente e in mezzo al traffico cittadino. Inevitabile il video ripreso dai cellulari di alcuni passanti che poi è diventato virale su tutti i social network.

Scene di panico in strada

Si sono registrate scene di follia ieri a Trapani. L’uomo, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha dapprima abbattuto i paletti di piazza Vittorio con la sua automobile. Ha percorso poi qualche chilometro in modo disordinato e col clacson a tutto spiano. Alla fine è salito sul tetto della sua vettura e si è messo a ballare sotto la pioggia a torso nudo in via Ammiraglio Staiti.

Il video virale sui social

Un’azione puntualmente immortalata da un abitante della zona con il proprio smartphone. Sono diverse le pagine e i gruppi facebook che pubblicano il video dell’uomo in preda all’agitazione in mezzo al traffico di Trapani. Alla fine polizia, 118 e carabinieri lo hanno raggiunto e dopo alcuni minuti sono riusciti a bloccarlo e trasportarlo in ospedale, nel reparto di Psichiatria.

Una donna nuda a Catania

Episodi frequanti nelle citta siciliane come quello della donna seminuda che lancia oggetti da balcone in una via di Catania. La donna è stata bloccata dalla polizia dopo aver danneggiato alcune auto. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. Anche in questo caso il video è diventato virale sui social. La polizia è intervenuta in una centrale via di Catania per bloccare una donna che stava lanciando oggetti dal balcone di casa, al terzo piano di un condominio a più elevazioni. La signora, che indossava soltanto della biancheria intima, ha danneggiato alcune auto colpendole anche con dei vasi. Non ci sono stati feriti.

Il video sui social

Le forze dell’ordine hanno deciso di bloccare il transito, per evitare il peggio. La scena ha destato anche molta curiosità e la scena, immortalata da alcuni passanti, ed è rimbalzata sui social. Per fortuna nessun ferito ma tanti disagi, soprattutto per via delle ripercussioni sul traffico di via Etnea, una delle strade principali del capoluogo etneo, e delle vie circostanti.