Denunciato nell’agrigentino un commerciante 32enne

Si era stufato di dover attendere i controlli dei carabinieri che avevano fermato l’auto nella quale viaggiava. E così, dall’evidente insofferenza mostrata nei confronti dei militari, è esploso in un crescendo di rabbia e nervosismo. Dapprima ha insultato i militari, poi in segno di “protesta” si è spogliato in strada rimanendo completamente nudo. Ma la bravata gli costa cara: è stato infatti denunciato e dovrà affrontare un processo con le accuse di oltraggio, resistenza e atti osceni in luogo pubblico.

E’ successo in piena mattinata

L’episodio è accaduto a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Ad essere stato denunciato un 32enne, commerciante del paese, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e di atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono alla notte precedente, quando la pattuglia ha proceduto al controllo dell’autovettura Alfa 156 con tre giovani a bordo che si aggirava per il paese.

Il crescendo di rabbia e insofferenza

Nel corso del controllo il 32enne, che era alla guida del veicolo, ha mostrato segni di insofferenza ed ha cominciato ad insultare deliberatamente i militari operanti con frasi oltraggiose ed offensive. Ad un certo punto, in segno di protesta, si è spogliato rimanendo completamente nudo in strada. I carabinieri hanno dovuto faticare non poco per placare gli animi e convincere l’uomo a rivestirsi. Dovrà rispondere delle accuse di oltraggio, resistenza e atti osceni in luogo pubblico.