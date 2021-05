La perquisizione a casa

I Carabinieri della Stazione di Alcamo (TP) hanno arrestato O.G., 38 anni, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il 38enne, persona conosciuta alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti penali, è stato controllato in strada dopo che l’uomo aveva improvvisamente cambiato strada alla vista dei militari. Nel corso della perquisizione è emerso che l’uomo portava con sé un piccolo involucro in cellophane con una piccola quantità di marijuana.

I Carabinieri hanno ritenuto necessario estendere la perquisizione anche alla abitazione del 38enne, per scongiurare la possibilità che la dose rinvenuta fosse destinata allo spaccio e non all’utilizzo personale. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 11 grammi della medesima sostanza oltre a 5 piante di Cannabis Indica poste a dimora, 250 euro e materiale per il confezionamento delle dosi e la coltivazione delle piante.

Convalidato il fermo

Il tutto è stato sequestrato mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto. L’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana.