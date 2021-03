Il pacco di droga in mano

Prende il Reddito di cittadinanza e spaccia

I Carabinieri arrestano un uomo a Marsala

In centro con un pazzo di oltre mezzo chilo di marijuana

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala (TP) hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 26enne A.F. marsalese. Il giovane prendeva anche il reddito di citadinanza.

Il pacco di droga in mano

I militari hanno sottoposto a controllo il giovane che a piedi per le vie del centro con in mano un grosso pacco imballato e tenuto sottobraccio. Il ragazzo non mollava il pacco nemmeno per recuperare il documento d’identità richiesto dai militari dell’Arma, i quali decidevano di approfondire il controllo con una perquisizione personale.

All’interno del pacco vi erano circa mezzo chilo di marijuana.

Il controllo anche a casa

Estesa la perquisizione presso il domicilio venivano rinvenuti ulteriori 120 grammi e bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato e messo ai domiciliari. Il giudice ha inflitto in seguto l’obbligo di dimora nel comune di Marsala. La droga sarà distrutta. L’arrestato, che percepisce il reddito di cittadinanza è stato inoltre segnalato agli organi competenti per la revoca del beneficio.