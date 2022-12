Carabinieri e polizia municipale scoprono il giro nel Trapanese

Troppi appuntamenti sempre allo stesso luogo e alla stessa ora per spacciare droga. Quasi naturalmente sono venuti fuori i sospetti. Alla fine un giovane di 23 anni ha finito per attirare su di sé le attenzioni di carabinieri e vigili urbani. Gli incontri avvenivano sempre a Pizzolungo, borgata di Erice nel Trapanese.

L’accusa

L’arresto del giovane è arrivato al culmine di una indagine dei carabinieri della stazione di Erice. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività trae spunto da una collaborazione con agenti della polizia municipale di Erice.

Gli appuntamenti sospetti

Documentati alcuni incontri, in località Pizzolungo, dove l’arrestato risiede. Appuntamenti che hanno destato il sospetto che il 23enne potesse aver intrapreso una fiorente attività per spacciare droga. Sottoposto a perquisizione sono stati scoperti circa 5 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana e coltelli intrisi di sostanza. Trovato anche del materiale per il confezionamento e la somma contante di 760 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Sequestro e arresto

Dopo il sequestro dello stupefacente, i carabinieri hanno arrestato il giovane presunto pusher. A seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel territorio di Erice. Per lui il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.

Lo spaccio dilagante in provincia

Il fenomeno dello spaccio, specie tra i giovani, è sempre più dilagante nel Trapanese. La testimonianza arriva dalle numerose operazioni che sono state portate avanti dalle forze dell’ordine nel territorio. L’ultima appena qualche giorno fa nella vicina Mazara del Vallo. I poliziotti del commissariato hanno condotto una complessa ed articolata operazione di polizia giudiziaria, finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti. Attività che ha portato all’arresto in flagranza di un giovane mazarese, di venti anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.