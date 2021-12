La vittima, Salvatore Martino, aveva precedenti per spaccio

Sono concentrate nell’ambiente della droga le indagini sull’omicidio di Salvatore Martino di 37 anni, trovato morto ieri pomeriggio nelle campagne di Erice, in contrada Pegno, dopo essere stato picchiato selvaggiamente. La vittima, che aveva precedenti per spaccio ed era stato arrestato lo scorso anno, viveva all’interno di un container in condizioni di indigenza. I carabinieri, in queste ore, stanno analizzando il cellulare della vittima per cercare di ricostruire i contatti avuti prima di essere massacrato di botte.

La macabra scoperta fatta dal padre

A trovare il cadavere di Salvatore Martino, all’interno del container, è stato il padre della vittima. L’uomo, preoccupato perché il figlio non rispondeva al telefono, è andato a trovarlo, facendo la macabra scoperta. Dai primi accertamenti medico legali, il delitto sarebbe stato compiuto tra le 5 e le 11 di ieri mattina.