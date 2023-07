La scoperta dei carabinieri durante la navigazione

Portava in giro i turisti sulla propria barca a noleggio ma non aveva alcuna autorizzazione per poterlo fare. A scoprirlo i carabinieri che hanno stangato con una multa salatissima il comandante.

A quanto ammonta la multa

Ad operare i carabinieri del battello pneumatico CC 405 di Favignana. Ad essere portati avanti mirati servizi di polizia marittima finalizzati alla prevenzione in materia di sicurezza del codice della navigazione. In questo contesto è scattata la sanzione salata a carico di un uomo di 76 anni, comandante di un’imbarcazione da diporto. Ben 3.700 euro per violazioni riscontrate durante il controllo. I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo l’unità da diporto nello specchio acqueo antistante la nota località turistica “Cala Rossa” dell’isola di Favignana.

Nessuna autorizzazione

Durante il controllo si riscontrava un’infrazione al codice della nautica da diporto. Infatti il proprietario dell’imbarcazione avrebbe utilizzato il natante con finalità di noleggio occasionale giornaliero. Ma senza effettuare preventiva comunicazione agli uffici competenti, vale a dire capitaneria di porto ed agenzia delle entrate. I controlli sono stati mirati a contrastare il noleggio abusivo e le infrazioni al codice di navigazione e continueranno incessanti per tutto il periodo estivo.

Nel Palermitano altre sanzioni

In questi giorni altre sanzioni sono scattate nel Palermitano. Multe a barche e altri natanti in genere per una serie di infrazioni al codice della navigazione. In alcuni casi anche di una certa gravità, tanto da far scattare il sequestro. E’ il bilancio di un’attività della guardia costiera nella zona costiera di Palermo ad Altavilla Milicia. In particolare i militari della guardia costiera di Porticello ad Altavilla Milicia hanno multato un diportista che era entrato e navigava nella fascia riservata alla balneazione. Procedeva quindi vicino a numerosi bagnanti. Il proprietario del natante, scortato fuori dall’area di balneazione, è stato sanzionato con un verbale amministrativo da 230 euro. Contestualmente, i militari hanno accertato che la stessa imbarcazione era priva di assicurazione obbligatoria. Così, oltre a porre sotto sequestro l’unità da diporto, i militari hanno proceduto ad elevare un’ulteriore sanzione amministrativa da 1.000 euro.

