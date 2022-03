L’iniziativa al plesso “Falcone” di Trapani

Da oggi il Ficus che cresce vicino casa che fu del giudice Giovanni Falcone a Palermo è stato piantumato nel giardino di una scuola a Trapani. Per l’esattezza si tratta del plesso che da il nome al magistrato ucciso dalla mafia e che appartiene all’istituto comprensivo “Pertini”. L’iniziativa nell’ambito della manifestazione denominata “La forza vitale delle radici”.

Un progetto nazionale

Tale manifestazione si inserisce nel più ampio progetto nazionale di educazione ambientale rivolta alle scuole dal titolo “Un albero per il futuro”, promossa dal ministero della Transizione ecologica e dai carabinieri della Biodiversità, cui l’istituto scolastico ha aderito. In questo contesto, con la collaborazione della Fondazione Falcone, è stato posto a dimora un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato nella lotta alle mafie, per l’appunto il Ficus macrophilla columnaris magnoleides, che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia.

Le istituzioni presenti

All’evento hanno partecipato il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Trapani, il colonnello Fabio Bottino, il questore di Trapani, Salvatore La Rosa, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, il comandante del centro Anticrimine Natura carabinieri di Palermo, Andrea Li Volsi, e dell’associazione Libera. Il progetto, che si articola in 3 anni, ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani ai valori della legalità nonché al rispetto dell’ambiente e del ruolo che ognuno ha per la salvaguardia della natura e della biodiversità.

Una serie di incontri in programma

Con questo fine, sono previsti una serie di incontri con i carabinieri forestali e la piantumazione di piccoli alberi di specie autoctone in un luogo aperto alla pubblica fruizione, di cui gli alunni si prenderanno cura. Le piante verranno poi geolocalizzate e, attraverso una applicazione per smartphone, gli studenti potranno vederne la distribuzione sul territorio nazionale, monitorarne la crescita e verificare la quantità di anidride carbonica trattenuta dagli alberi nel corso degli anni.