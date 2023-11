I controlli ad ampio raggio dei carabinieri

Dalla droga ai coltelli illegali, dai furti di olive a quelli di moto. C’è di tutto nell’ultima operazione di controllo a tappeto dei carabinieri nel Trapanese. Nel giro di una manciata di giorni ben 9 le denunce. Ad operare i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo.

I furti di olive

Ad essere portata avanti un’attività nell’ambito di una più ampia campagna di controlli all’attività olearia nella provincia. I carabinieri hanno sottoposto a controllo diversi soggetti intenti a raccogliere olive in terreni della zona. A conclusione di queste verifiche tra tutte le persone che regolarmente svolgevano la raccolta sono stati denunciati due maggiorenni e due minorenni. L’accusa per loro è di furto in quanto stavano rubando le olive da un terreno non di loro proprietà.

Appena qualche giorno fa analoghi controlli in provincia avevano fatto emergere una situazione alquanto bizzarra. Una donna non solo raccoglieva olive in terreni che non erano di sua proprietà ma lo faceva anche munendosi di manodopera totalmente in nero. E’ l’incredibile scena che si sono visti davanti agli occhi i carabinieri nella periferia di Castellammare del Golfo. In totale tre le persone denunciate. Una donna, che in pratica aveva organizzato la “spedizione” della raccolta, e due stranieri che erano sul territorio irregolari. L’accusa è di furto, ingresso e soggiorno illegale su territorio dello Stato.

Guida senza patente e droga

Durante i controlli eseguiti invece su strada sul fronte delle verifiche del rispetto codice della strada un’altra persona denunciata. Si tratta di uno straniero sorpreso alla guida dell’auto senza patente perché revocata. Altri due soggetti segnalati alla Procura perché dopo essere stati perquisiti addosso gli sono stati trovati coltelli di genere vietato, oltre a modiche quantità di crack ed eroina.

Furto e occupazione abusiva di un’abitazione

Ad un posto di blocco i militari dell’Arma inoltre fermavano un 41enne, a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto. Per questo è stato denunciato per ricettazione. Un altro intervento dei carabinieri su segnalazione di un cittadino ha portato alla denuncia di un tunisino, senza fissa dimora. E’ stato colto in flagranza dopo che si era introdotto abusivamente all’interno di un’abitazione.

