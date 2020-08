la refurtiva restituita al proprietario

I Carabinieri delle Stazioni di Napola e Fulgatore, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di tipo predatorio, hanno arrestato nella flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato in concorso, Valeriu Iulian Turcu, 44 anni e Vasile Cristian Apostol, 53 anni, entrambi originari della Romania ma residenti a Castellammare del Golfo.

I due uomini sono stati fermati dai militari operanti nella tarda serata di lunedì 3 agosto mentre percorrevano la Strada Statale 113 all’altezza della frazione di Ummari, a bordo di un autocarro che trasportava 25 tubi in zinco per l’irrigazione opportunamente tagliati, una mangiatoia ed una ringhiera in ferro.

Tale circostanza ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di svolgere ulteriori indagini, soprattutto dopo aver rinvenuto sul veicolo anche degli attrezzi da scasso.

Dagli accertamenti svolti è emerso che tutto il materiale che si trovava a bordo del mezzo era stato asportato poco prima da una azienda agricola della zona.

La refurtiva è stata riconsegnata immediatamente al legittimo proprietario mentre gli arnesi da scasso sono stati posti sotto sequestro. Nel corso del giudizio direttissimo la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

Tale risultato operativo è frutto dell’intensificazione dei servizi preventivi e di controllo del territorio svolti per arginare i reati predatori con particolare attenzione nelle zone periferiche e di campagna.

I furti nelle campagne sono un fenomeno purtroppo in aumento.

Il mese scorso, una banda di razziatori d’uva è stata sgominata da carabinieri della stazione di Licodia Eubea, nel Catanese, e dal nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone che hanno arrestato in flagranza sei persone per furto aggravato in concorso.

A conclusione di un pericoloso inseguimento due mezzi sono stati bloccati e le sei persone fermate. Nell’abitacolo militari dell’Arma hanno trovato arnesi da scasso e circa 3 tonnellate di uva da tavola tipo Vittoria, rubata in un vigneto di contrada Ragoleto di Licodia Eubea, che è stata restituita al legittimo proprietario.