Obbligo di dimora per il giovane

I Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno tratto in arresto Felice Barbara, trapanese, di 18 anni. I militari seguivano il giovane da tempo e nel momento ritenuto opportuno, hanno deciso di svolgere delle perquisizioni presso la sua abitazione.

Il giovane, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi per disfarsi della droga gettandola dal terrazzo del proprio condominio. I militari però sono riusciti a impedire la fuga del Barbara e di recuperare circa 8 grammi di hashish già suddivisa in 8 dosi pronte per essere venduta. La droga è stata sequestrata assieme e 90 euro in banconote di piccolo taglio.

Barbara è stato dichiarato in arresto e messo ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. Nel corso dell’udienza di oggi ha deciso per l’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.