Portato in carcere

Estorceva denaro e maltrattava la madre e viene arrestato dalla Polizia di Stato di Trapani. L’uomo ormai da mesi pretendeva dalla madre denaro per procurarsi la droga ed è stato arrestato ieri notte dagli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura trapanese.

Si tratta di un trentacinquenne che, già dall’inizio dell’anno in corso, aveva cominciato a chiedere ogni giorno denaro alla madre e al suo rifiuto, la minacciava, la aggrediva e distruggeva gli arredi di casa.

Ieri l’ennesimo episodio, quando l’indagato, al rifiuto della signora di dargli i soldi, ha iniziato a lanciargli oggetti contro, frantumandone diversi a terra e minacciando di dare fuoco all’appartamento.

L’atteggiamento non è stato fermato neanche dall’arrivo dei poliziotti, che lo hanno poi bloccato e condotto in Questura, mentre ancora inveiva contro la madre. Per l’uomo sono così scattate le manette, con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato presso la casa circondariale di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.