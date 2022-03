Blitz dei carabinieri in un appartamento del trapanese

Spacciavano da casa con i panetti di droga contrassegnati dalla scritta evocativa “Gomorra”. Una coppia è stata arrestata ad Erice, nel trapanese: nel loro appartamento trovato stupefacente e anche materiale per il confezionamento delle dosi.

Il sospetto

Ad intervenire i carabinieri delle stazioni di Erice e Borgo Annunziata che hanno arrestato un uomo ed una donna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dal continuo andirivieni di persone che sostavano solo pochi minuti all’interno dell’appartamento, i carabinieri sono entrati in azione eseguendo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

La perquisizione

Fatto ingresso all’interno dell’abitazione i militari dell’Arma hanno trovato la collaborazione dei presunti spacciatori i quali hanno consegnato spontaneamente i due panetti di stupefacente. Questi erano oltretutto contrassegnati dalla scritta ”Gomorra”, insieme al bilancino di precisione utilizzato presumibilmente per la pesatura delle dosi.

La decisione del giudice

Terminata la perquisizione, appurato che non ci fosse più stupefacente all’interno dell’appartamento, la coppia veniva arrestata e condotta al comando stazione per l’identificazione. A seguito dell’udienza di convalida per i due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Trapani, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana e l’obbligo anche di rimanere a casa nelle ore notturne.

Altro arresto per spaccio da casa

Dagli arresti domiciliari continuava a spacciare droga. Per questo motivo appena qualche giorno fa per un uomo di 30 anni di Trapani si sono riaperte le porte del carcere. Ad ammanettarlo la polizia che ha scovato stupefacente in casa e persino un minore che consumava spinelli. L’accusa è anche quella di aver violato le prescrizioni imposte da una precedente misura cautelare, scattata dopo l’arresto per spaccio di stupefacenti, il pregiudicato accompagnato in carcere, dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla corte di appello di Palermo. L’uomo, un trentenne trapanese agli arresti domiciliari, nel corso di un controllo improvviso degli agenti di polizia, eseguito anche con unità cinofile, era stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e di un coltello recante tracce di sostanza stupefacente.