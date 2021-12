Era stato arrestato dalla Guardia di Finanza

È stato convalidato dal gip del tribunale di Marsala il fermo di un tunisino arrestato dalla guardia di finanza per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La sera del 23 novembre una vedetta della guardia di finanza in servizio a Pantelleria ha bloccato un gommone guidato da un tunisino che si stava allontanando dall’isola a luci spente, in direzione della Tunisia.

A bordo sono state trovate numerose taniche di benzina, generi alimentari, bottiglie di acqua vuote, giubbotti di salvataggio ed indumenti vari. Segni evidenti che l’imbarcazione era stata utilizzata per il trasporto di altre persone. I militari della guardia di finanza poco in contrada di Martingana, rintracciavano 15 tunisini, evidentemente appena sbarcati sull’isola. Le indagini coordinate dalla procura di Marsala hanno accertato che l’uomo a bordo del gommone era uno scafista portato in carcere a Termini Imerese (Pa).