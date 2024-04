Ancora una tragedia sulle strade trapanesi. Morto un uomo di 36 anni che viaggiava su uno scooter, alla periferia di Marsala, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L’impatto è avvenuto sulla statale 115 per Trapani, all’altezza di contrada Addolorata. La vittima, Mario Abate, era sposato e con un figlio.

Lo scooter è andato a sbattere frontalmente contro un’auto. Abate ha sterzato in modo repentino per evitare un’altra vettura, che si stava immettendo sulla strada, uscendo da un’area di rifornimento carburanti.

Il motociclista è rimasto incastrato tra le lamiere sotto l’auto contro la quale è andato a impattare. Per estrarlo, quando ancora era in fin di vita, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il decesso è avvenuto subito dopo l’arrivo all’ospedale di Marsala.

La tragedia a Pasqua

Qualche giorno fa una ragazza a bordo di un’auto, una Seat Ibiza, mentre percorreva la centralissima via Virgilio a Trapani ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un muretto. Un impatto violentissimo.

La giovane è morta sul colpo, all’arrivo dei sanitari questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Per estrarre il corpo dall’abitacolo dell’auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La giovane di 23 anni pare stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il muro e degli alberi. L’incidente è avvenuto alle 5,30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L’altra tragedia

Sabato attorno alle 17,30 infatti a perdere la vita lungo la statale 187 tra Buseto e Trapani era stato Salvatore Lo Bue, 64 anni, di Erice che nell’affrontare una curva aveva sbandato ed aveva perso il controllo della sua moto Honda finendo lungo l’asfalto. Anche lui morto sul colpo.

Lo Bue non è riuscito a governare la motocicletta sulla quale viaggiava dopo che nell’affrontare una curva, la ruota dell’Honda ha toccato del pietrisco che si trovava lungo la carreggiata e che avrebbe fatto sbandare il mezzo. Il volo sull’asfalto non gli ha dato scampo. Neppure il casco che indossava è riuscito a proteggerlo.

Dai primi accertamenti effettuati dai vigili urbani di Valderice, Lo Bue mentre percorreva la statale 187 avrebbe prima sorpassato a tutta velocità un’automobile che lo precedeva. Nel rientrare nella sua corsia però si è ritrovato all’inizio di una curva che probabilmente non ha saputo affrontare forse anche per l’elevata velocità.

