Ancora un incidente mortale nel trapanese. Stamane una ragazza a bordo di un’auto, una Seat Ibiza, mentre percorreva la centralissima via Virgilio a Trapani ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un muretto. Un impatto violentissimo.

La giovane è morta sul colpo, all’arrivo dei sanitari questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Per estrarre il corpo dall’abitacolo dell’auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La giovane di 23 anni pare stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il muro e degli alberi. L’incidente è avvenuto alle 5,30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L’altra tragedia

Si tratta del secondo incidente mortale in meno di 24 ora in provincia di Trapani. Ieri attorno alle 17,30 infatti a perdere la vita lungo la statale 187 tra Buseto e Trapani era stato Salvatore Lo Bue, 64 anni, di Erice che nell’affrontare una curva aveva sbandato ed aveva perso il controllo della sua moto Honda finendo lungo l’asfalto. Anche lui morto sul colpo.

. Lo Bue non è riuscito a governare la motocicletta sulla quale viaggiava dopo che nell’affrontare una curva, la ruota dell’Honda ha toccato del pietrisco che si trovava lungo la carreggiata e che avrebbe fatto sbandare il mezzo. Il volo sull’asfalto non gli ha dato scampo. Neppure il casco che indossava è riuscito a proteggerlo.

Dai primi accertamenti effettuati dai vigili urbani di Valderice, Lo Bue mentre percorreva la statale 187 avrebbe prima sorpassato a tutta velocità un’automobile che lo precedeva. Nel rientrare nella sua corsia però si è ritrovato all’inizio di una curva che probabilmente non ha saputo affrontare forse anche per l’elevata velocità.

Ha perso il controllo della moto

Quando ha toccato il pietrisco che si trovava lungo la carreggiata, questo gli ha fatto perdere l’equilibrio e il controllo del mezzo stesso, a quel punto è arrivata la caduta rovinosa battendo violentemente il capo. L’impatto è stato letale Lo Bue è deceduto sul colpo. Il sinistro si è verificato attorno alle 17,30 in territorio di Valderice. Alcuni testimoni hanno dato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso del centauro, i carabinieri e anche i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi. Per alcune ore il traffico lungo la statale è stato rallentato per permettere i rilievi e per rimovere la motocicletta.

L’incidente a Palermo

Ancora incidenti a Palermo. Due auto si sono scontrate, intorno alle 13, sulla bretella laterale dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano. L’impatto è stato violentissimo, con i due conducenti delle vetture rimasti feriti.

Uno di loro, un uomo di 29 anni, è stato trasportato in codice rosso dal personale del 118 all’ospedale Villa Sofia: le condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e hanno iniziato le indagini. Il traffico nella zona ha subito dei disagi, con dei rallentamenti per il restringimento della carreggiata, necessaria per i soccorsi e per i rilievi.

