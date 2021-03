vani i soccorsi

Ennesima vittima sulle strade siciliane

Incidente stradale mortale sulla statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo

Un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter si è scontrato con un autocarro

Vani i soccorsi, traffico bloccato

Incidente stradale mortale, stamane, sulla strada statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo: un uomo a bordo di uno scooter si è scontrato contro un autocarro, finendo sotto il mezzo pesante.

L’incidente nel territorio di Petrosino, traffico bloccato

L’ incidente è avvenuto all’altezza del bar Movida, in territorio del Comune di Petrosino. Sono intervenuti polizia, carabinieri e sanitari e il traffico è rimasto bloccato per estrarre il cadavere da sotto l’autocarro.

Altri incidenti stradali mortali recentemente

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente stradale mortale avvenuto di recente.

Il 27 febbraio, un’altra vittima sulle strade siciliane, stavolta un giovanissimo. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un ragazzo di 16 anni, Francesco Giambra, è rimasto ucciso nell’impatto con un palo contro cui è finito dopo aver perso il controllo del suo scooter.L’incidente è avvenuto in via Beppe Montana, erano circa le venti quando Francesco, a bordo del suo scooter, ha perso l’equilibrio: l’impatto con il palo gli è stato fatale. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Inutili i tentativi del personale medico che ha cercato di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia di Caltanissetta.

Il 26 febbraio, lungo l’autostrada A 29 Mazara del Vallo – Palermo in direzione del capoluogo isolano, un altro terribile incidente stradale. Pietro Serpentania di 49 anni, è morto nello scontro avvenuto fra gli svincoli di Montelepre e Terrasini in direzione Palermo. Per cause ancora da accertare due furgoni sono entrati in contatto fra di loro. Nell’impatto ha perso la vita l’operaio di Trapani.

Fra le persone che viaggiavano sui due mezzi anche tre feriti e uno è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Villa Sofia a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi per accertare le responsabilità sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Sul luogo anche i dipendenti dell’Anas per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

(foto di repertorio)