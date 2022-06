L’impatto in territorio Trapanese nella tarda serata di ieri

Violento scontro frontale nella serata di ieri sulla Palermo Sciacca, in territorio della provincia Trapanese. In tre sono rimasti gravemente feriti con varie contusioni, commozioni cerebrali e fratture sparse in diverse parti del corpo. L’impatto è avvenuto sulla statale 624 per l’esattezza al confine tra Trapani, Poggioreale e Salaparuta.

I soccorsi

I soccorsi sono scattati intorno alle 21. Sul posto i carabinieri, diverse ambulanze del 118 e ben tre squadre dei vigili del fuoco di santa Margherita, Alcamo e Partinico. Coinvolte una Marcedes, dove a bordo si trovava una coppia di anziani, e una Golf che invece era guidata da un rumeno. La donna che era sulla Mercedes è stata subito trasportata con una forte contusione alla testa al Civico di Palermo. Molto più complicate le operazioni che hanno riguardato gli altri due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere delle loro auto oramai accartocciate.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Molto delicate le operazioni che sono state portate avanti dai vigili del fuoco de vari distaccamenti intervenuti sul posto. In particolare è stato difficile riuscire a liberare l’anziano 70enne dentro la Mercedes perché i suoi piedi sono rimasti letteralmente aggrovigliati tra i pedali della berlina. Si è dovuto lavorare per diversi minuti per trovare il modo di liberarlo. Altrettanto impegnative le operazioni per dare la possibilità al rumeno di essere soccorso e trasportato in ospedale. Anche loro due alla fine sono stati trasferiti al Civico di Palermo.

Le cause al vaglio

Adesso sono in corso vari accertamenti, anzitutto con i rituali alcol test che sono stati effettuati sue due conducenti delle rispettive auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto per riuscire a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si ipotizza che una delle due auto, forse per una distrazione, un colpo di sonno o un malore, abbia invaso la corsia opposta andando a provocare questo impatto frontale.

Altro incidente nel Palermitano

Un altro incidente si è verificato a Partinico, nel Palermitano, sulla strada statale 113. Due i feriti che si trovavano all’interno di una Golf. Sarebbe coinvolta un’altra auto che si ipotizza abbia tagliato la strada alla Golf, provocando la sua uscita fuori strada. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i due feriti dalle contorte lamiere dell’auto.