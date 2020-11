Fermato Giuseppe Rallo, marsalese di 44 anni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala (TP) hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato, Giuseppe Rallo, marsalese di 44 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale e alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il soggetto uscire da un negozio di abbigliamento sito in via Mazara. Ad attirare la loro attenzione il particolare che l’uomo aveva in mano degli indumenti, senza sacchetto, che teneva alti sopra la testa al fine di eludere i dispositivi antitaccheggio presenti all’uscita. A quel punto Rallo, accortosi della presenza dei militari, si è dato alla fuga dirigendosi verso un parcheggio nel tentativo di far perdere le proprie tracce e di occultare la merce rubata, per recuperarla in un secondo momento. I militari lo hanno bloccato e hanno recuperato gli indumenti nascosti poco prima dallo stesso. Si trattava di 2 giubbotti da donna del valore di 70 euro.

L’uomo è stato portato in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto, mentre la merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Nel corso dell’udienza di convalida, avvenuta nella mattinata di ieri, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice Monocratico di Marsala ha convalidato l’arresto sottoponendo l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.