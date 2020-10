I feriti sono 14

Molti di loro erano stanchi distrutti da una notte di lavoro appena trascorsa negli ospedali palermitani presi d’assalto in queste settimane di pandemia. Sono stati svegliati dalle urla dell’autista che ha visto quell’auto dirigersi a velocità contro il pullman dell’Autoservizi Salemi. Il guidatore ha cercato invano di evitare l’impatto. Ma il grosso mezzo si è ribaltato ed è finito su un fianco. Nell’auto, una Ford Fiesta color amaranto, c’era il medico Leonardo Denaro, di 66 anni di Castelvetrano.

Aveva trascorso la notte nella guardia medica di Santa Ninfa. Era tornato a casa. Qualche ora di sonno e stava andando in campagna. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Forse un malore o un colpo di sonno.

Sta di fatto che l’auto è finita contro il pullman mentre percorreva la statale 119 che collega Santa Ninfa con Castelvetrano.

L’impatto nel tratto di rettilineo poco prima dell’ex discarica comunale che si trova in contrada Favara-Rampante. Il medico era molto conosciuto a Castelvetrano è stato consigliere comunale e assessore.

Sul pullman viaggiavano 14 passeggeri. Molti di loro erano sanitari che lavorano negli ospedali di Palermo. Stavano tornando a Marsala.

Tra loro Ivan Genna di 45 anni, un operatore socio sanitario di Marsala che si trovava a bordo dell’autobus, trasportato al Pronto soccorso del “Vittorio Emanuele II”, ma deceduto poco dopo. Genna aveva finito il turno di notte nel reparto di Neurochirugia nell’ospedale Civico di Palermo. L’operatore era di Strasatti, frazione di Marsala. Gli altri passeggeri sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Castelvetrano. Le loro condizioni non sono gravi.

Qualcuno è in osservazione dopo avere sbattuto la testa nel corso dell’incidente. La gran parte di loro tanta paura e qualche contusione. Tante le forze dell’ordine impegnate nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente è arrivato il medico legale Antonino Margiotta. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale. Per i vigili del fuoco un grande lavoro. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. La strada è rimasta bloccata per ore per consentite alle squadre di soccorso di operare e potere rimuovere i mezzi.

“Siamo distrutti – dicono i colleghi di lavoro di Genna – abbiamo lavorato con lui fino a qualche ora fa. E’ davvero incredibile. Quando abbiamo sentito dell’incidente e abbiamo saputo che lui era prima in coma e poi morto non riuscivamo davvero a credere che sia successo.

Noi siamo sempre a contatto con la morte, e sappiamo bene che queste cose possano succedere, ma la notizia arrivata ci ha lasciato sgomenti. Incredibile Ivan ha un ospedale a Marsala, ma lavorava a Palermo. Era costretto a viaggiare. Lui che aiutava sempre tanti pazienti ha perso la vita nel modo più assurdo”. La dinamica dell’incidente – avvenuto in prossimità di una curva e e di un passaggio a livello e che ha coinvolto altre due auto – è ancora al vaglio degli investigatori. “E’ accaduto tutto all’improvviso – ha spiegato il direttore dell’Autoservizi Salemi, Vittorio Alaimo – e su un rettilineo. Il conducente dell’autovettura potrebbe aver avuto un malore, poiché prima c’era stato un sorpasso sulla sua carreggiata e tutto si era svolto in modo normale. Siamo dispiaciuti e addolorati, cose come queste non dovrebbero mai accadere“.