Incidente questa mattina sulla A19 all’altezza dello svincolo per Resuttano, in direzione Palermo. Due parroci, provenienti da Acireale e diretti a Palermo, erano a bordo di una Opel Corsa quando il conducente, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro un muro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Caltanissetta e l’elicottero del 118. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito, è stato intubato e trasportato a Palermo in codice rosso. L’incidente è avvenuto su un tratto di strada attualmente a doppio senso di marcia. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.

Lungo la medesima autostrada appena due giorni fa un altro incidente si era verificato questa nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Palermo. L’incidente, per cause da accertare, ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato sulla carreggiata ed ha causato il ferimento del conducente. Sul posto al momento sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. “Sono chiuse – fa sapere Anas – le rampe della Tangenziale Ovest di Catania in direzione della A19, per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord”.

Questa notte, invece, un altro grave incidente stradale si è verificato in città a Palermo nel quartiere di Boccadifalco. Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto avvenuto in via Boccadifalco, davanti alla saracinesca di un Caf.

Sono tre le persone rimaste ferite, tra cui una in modo grave, tutte in ospedale. Un uomo è stato trasportato in codice rosso a Villa Sofia. Un uomo e una donna sono stati portati in codice verde all’ospedale Civico.

Numerosi residenti del quartiere si sono riversati in strada dopo aver sentito il boato per prestare soccorso ai feriti. Sul posto gli agenti della Polizia municipale di Palermo per i rilievi di rito e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.