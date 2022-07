Aggravata la misura cautelare per un 38enne di Trapani

Ha violato sistematicamente gli arresti domiciliari, ladro seriale trapanese torna per questo motivo in carcere. Il tribunale, di fronte all’evidente inclinazione criminale e ai suoi atteggiamenti spregiudicati, ha deciso di inasprire nei suoi confronti la misura cautelare. Evidentemente la “concessione” di scontare la pena in casa non ha sortito alcun effetto.

In manette diverse volte

I carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dalla corte di Appello di Palermo, un pregiudicato 38enne trapanese. L’uomo, finito in manette diverse volte nell’ultimo periodo, avrebbe violato in varie occasioni la misura alternativa degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Questo ha reso necessario, secondo l’autorità giudiziaria, la sostituzione della stessa misura con quella più afflittiva della detenzione in carcere.

I reati commessi

L’uomo, oltre ad essere stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione, furto in attività commerciale in pieno giorno nella centralissima via Marconi e ricettazione, risulta essere uno dei quattro presunti autori del furto della cassaforte installata all’interno del Comune di Trapani avvenuto nel gennaio del 2018. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato rinchiuso nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Il ladro di case, garage e ristoranti

Non è il primo ladro seriale che viene incastrato dalla giustizia a Trapani. Di un certo spessore anche il 33enne che nei mesi scorsi è finito in manette perché in appena un mese aveva preso di mira diversi esercizi commerciali, ma anche abitazioni private. L’uomo venne arrestato in flagranza dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani. In particolare il malvivente, con precedenti di polizia, aveva preso di mira garage, autorimesse, esercizi di ristorazione e studi medici, asportando dall’interno generi alimentari ed oggetti vari.

Gli investigatori della polizia di Stato, attraverso un’attenta analisi delle telecamere delle zone in cui sono avvenuti i furti, lo hanno individuato ed hanno poi predisposto un servizio di appostamento sino a beccarlo in flagrante.