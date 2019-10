Scattano i controlli sulle strade della provincia di Trapani

Sono 10 le persone denunciate dai carabinieri di Castelvetrano (Tp) nel corso di alcuni controlli lungo le strade e del centro trapanese. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà una ragazza di 30 anni. La giovane, sotto l’effetto dell’alcool avrebbe provocato un incidente stradale autonomo uscendo fuori strada con la propria auto. All’interno della vettura c’era un passeggero che è rimasto ferito.

Un uomo di 48 anni è stato sorpreso a guidare senza patente e in violazione della misura di sorveglianza speciale e un 19enne castelvetranese sottoposto all’obbligo è stato trovato in piazza senza un giustificato motivo. Tre persone sono poi state denunciate per furto aggravato di energia elettrica in seguito a verifiche svolte unitamente a personale dell’Enel. I carabinieri di Partanna, Marinella e Gibellina hanno poi deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere due persone di Partanna dopo essere state sorprese a bordo delle loro vetture in possesso di 2 coltelli a serramanico.