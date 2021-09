Nel Trapanese

Atti persecutori per gelosia nei confronti di una donna

Un 25enne denunciato dai carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Partanna (TP)hanno deferito in stato di libertà, per il reato di atti persecutori, un uomo di 25 anni che, a seguito di accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata dalla ex fidanzata, si è reso responsabile di aver posto in essere, per gelosia, comportamenti persecutori nei confronti della donna, divenuti più frequenti a seguito dell’interruzione della loro relazione.

Stato di ansia alla vittima

Questo tipo di atteggiamento ha causato nella vittima un perdurante stato d’ansia e di paura per la propria incolumità tanto da rivolgersi ai Carabinieri che si sono subito attivati nei confronti dell’uomo.