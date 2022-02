Domenica 13 febbraio

Il programma di Rai Uno Linea Verde torna in Sicilia con un “viaggio nella terra dei sogni”. L’appuntamento con il programma che si occupa di agricoltura e allevamento è per le ore 12.20 di Domenica 13 febbraio sulle rete ammiraglia del servizio pubblico. Al centro della puntata Marsala e Mazara del Vallo, cittadine della provincia di Trapani.

Così Linea Verde va in Sicilia

In questo viaggio da Marsala a Mazara del Vallo, Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno la magia di una terra dove i sogni si avverano. Come quello di creare un paradiso su una piccola isola dove il clima è sempre primaverile, o il sogno dei pescatori di Mazara di vivere una vita sulla spiaggia, volando con il vento, e che hanno realizzato con il kite-surf, o anche come il sogno eroico di Garibaldi di un’Italia unita che a Marsala mosse i primi passi fino a diventare realtà.

Le storie di pastori e dei ragazzi di Mazara

I conduttori, nei loro passaggi in queste terre, racconteranno di un pastore e dei suoi formaggi che stagionano e si profumano in una cava-caseificio. Incontreranno i ragazzi di Mazara. Beppe e Peppone alla fine si riuniranno per chiudere insieme sul set l’ultimo dei sogni avverati, quello di alcune ragazze mazaresi di origine tunisina che hanno aperto un ristorante tutto loro dove inseguono e affermano la propria identità attraverso il cibo e le contaminazioni che la tavola offre.

La tappa siciliana

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto, Marco Zampetti. La regia è di Emilia Mastroianni, Gabriele Gravagna. Il produttore esecutivo della trasmissione è Federica Giancola. Dunque appuntamento per domenica 13 febbraio con Linea Verde con la sua tappa siciliana in provincia di Trapani.