A San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, è stato assegnato il premio “Greenpeace Italia” riservato ai documentari a tema ambientale della 14ma edizione del Festival SiciliAmbiente.

Premio assegnato all’opera “I’m so sorry”

La kermesse quest’anno si è tenuta dall’11 al 16 luglio a San Vito Lo Capo, è stato assegnato all’opera “I’m so sorry”, del regista cinese Liang Zhao. Il documentario, già presentato nel 2021 al Festival di Cannes, riflette sulle conseguenze del nucleare attraverso le testimonianze della popolazione riallocata di Fukushima e le voci di chi è tornato illegalmente nella zona di esclusione di Cernobyl, resa inabitabile dal disastro nucleare del 1986.

Premiato documentario asciutto ed essenziale

Storie toccanti raccontate in prima persona, e rappresentate con delicatezza, si alternano con le immagini dello smantellamento dei reattori in Germania, del deposito di Onkalo in Finlandia e delle proteste contro le miniere di lignite, per farci riflettere sul momento storico che stiamo attraversando. “È stato premiato un documentario asciutto ed essenziale, capace di fare emergere la dimensione umana della tragedia attraverso i racconti dei sopravvissuti a catastrofi nucleari che hanno cambiato per sempre le loro vite. La tenue speranza è affidata ai giovani attivisti che chiedono risposte nuove e realmente sostenibili al problema dell’approvvigionamento energetico”, ha commentato Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, che da alcuni anni collabora con SiciliAmbiente per la sezione dei documentari ambientali.

A Trapani e Favignana arriva Goletta Verde

Il trapanese si conferma meta ideale per trattare i temi ambientali. In Sicilia la settima tappa di Goletta Verde di Legambiente, che combatte la mancata depurazione e l’inquinamento dei mari. Cerca soluzioni alla crisi climatica. Rafforza il sistema delle aree protette e propone progetti per tutelare le specie a rischio, a Favignana il 20 luglio e a Trapani il 21 luglio. La tappa Sicula terminerà venerdì 22 luglio a Trapani alle ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, con la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Sicilia, in contemporanea Laboratorio per bambini “Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare” insieme ai bambini del grest-