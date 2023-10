Sindaco chiede intervento tempestivo al governo regionale

La progressiva azione di erosione del mare e il suo continuo livello di innalzamento hanno provocato il cedimento di un tratto della strada provinciale 84 che dal centro di Marsala conduce ai lidi del versante sud. Per questo motivo, il Comune di Marsala ha disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto di strada. Esattamente dal lido “Covo della Saracena” fino al primo incrocio con l’arteria che collega il lungomare con la via Vecchia Mazara, nell’entroterra.

Problema segnalato da tempo

“Da tempo – dice il sindaco Massimo Grillo – abbiamo segnalato la questione sia al Libero Consorzio di Trapani, competente in quanto si tratta di strada provinciale, che agli uffici comunali. Le mareggiate che si abbattono direttamente sulla costa danneggiano chiaramente il manto stradale della Sp 84, oltretutto messa a dura prova anche dalla posa di nuova rete fognaria. Lavori, questi, che non sembrano essere stati eseguiti a regola d’arte dall’impresa incaricata, come verificato a seguito del conseguente sopralluogo dei tecnici comunali e del Libero Consorzio”.

Chiesto incontro alla Regione

Oggi il primo cittadino ha chiesto un incontro con il governo regionale “per un tempestivo intervento”. A dare la misura di quanto il mare sia avanzato in questo tratto di costa negli ultimi 40/50 anni è la “casamatta” risalente alla seconda guerra mondiale, nota come “fortino”. Fino agli ’80/’90 era sulla terraferma e adesso è stata inglobata dal mare ed è ad almeno trenta metri dalla riva.

Tanti interventi di risanamento

L’erosione costiera è un problema che affligge moltissimi comuni siciliani. Non a caso sono numerosi gli interventi di risanamento che in questi anni sono stati portati avanti. Nei mesi scorsi, oltretutto, l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto ai Comuni siciliani interessati da erosione costiera, per il riuso dei materiali sabbiosi e ghiaiosi. Materiale recuperato dai corsi d’acqua in occasione di interventi di manutenzione o mitigazione del rischio idraulico. Un sistema “circolare” che mira a riciclare questi materiali ai fini produttivi, per mettere in sicurezza le coste e garantire l’incolumità della popolazione.

