Aveva atteso e preparato da mesi il viaggio in Egitto per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Oggi, 24 aprile, Arlesiana Mannone avrebbe compiuto gli anni ma il destino le ha riservato una sorte crudele. Era partita il giorno di pasquetta in compagnia di alcune amiche per un’occasione di festa: un improvviso malore le ha stroncato la vita. Marsala, il paese dove era nata e cresciuta, è avvolta dal dolore per la sua prematura scomparsa.

Una vita dedicata tra l’arte e la musica e la scuola

Arlesiana era una figura molto apprezzata. Era una operatrice scolastica ma era nota per il suo talento artistico: amava la musica, il canto e la pittura, e per anni ha fatto parte di diversi gruppi locali, prestando con entusiasmo la sua voce. Il suo spirito creativo e la sua vitalità erano un punto di riferimento per tanti. Lascia un figlio di 19 anni.

Il tragico episodio

Il viaggio, pensato come un momento di gioia e scoperta tra le meraviglie del Nilo e le antiche piramidi, si è tragicamente trasformato in un incubo. La notte tra il 22 e il 23 aprile, Arlesiana è stata colta da un improvviso malore e trasportata d’urgenza in un ospedale del Cairo, dove purtroppo è deceduta poco dopo. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso; saranno gli accertamenti medici a far luce sull’accaduto.

Il cordoglio

Una ondata di commozione ha attraversato la città di Marsala, in particolare il mondo scolastico, per la prematura scomparsa di Arlesiana Mannone. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. C’è chi la ricorda dai tempi dell’adolescenza, chi ha condiviso con lei momenti di vita e lavoro, chi l’ha incontrata nei corridoi della scuola dove era apprezzata per la sua gentilezza, il suo sorriso e l’umanità che la rendeva speciale.

“La nostra comunità scolastica oggi si è svegliata con il peggiore dei buongiorno: abbiamo perso improvvisamente e prematuramente la nostra carissima Arlesiana. Se n’è andata durante un viaggio in Egitto, che aveva preparato e atteso da mesi, con quello spirito di gioiosa aspettativa che contraddistingue la vigilia di importanti eventi e che tutti noi avevamo condiviso. Siamo tutti immensamente addolorati e attoniti di fronte a questa improvvisa perdita e alle circostanze in cui si è verificata. Ti abbracciamo forte Arlesiana cara e ti accompagniamo in questo doloroso passaggio con infinito affetto. Ti ricorderò e ti ricorderemo sempre” ha scritto la dirigente scolastica, Serenella Di Rosa.

“Fai buon viaggio amica mia, ancora ti ricordo 25 anni fa quando ti conobbi all’estasi, mi porterò nel cuore il tuo sorriso e bella per com’eri. Salutami il mio papà e digli che mi manca tantissimo” ha scritto Angelo