Disagi per l'allerta gialla

Il maltempo ha colpito la Sicilia. Disagi nella provincia trapanese dove un tratto dell’autostrada che porta dal capoluogo alla galleria Segesta è stato ricoperto dal nevischio. Inoltre, dalle 4 del mattino un fortissimo temporale sta provocando disagi con molte strade allagate sia in città che nelle frazioni.

A Trapani ed Erice sono state predisposte le misure tipiche dell’allerta arancione nonostante l’avviso della protezione civile delle scorse ore parli di allerta gialla.

Protezione civile a lavoro ad Erice

I volontari della protezione civile questa mattina ad Erice hanno già provveduto all’apertura dei tombini per far defluire l’acqua accumulata durante il temporale.

Neve a Segesta

Nella zona di Segesta è caduto anche qualche fiocco di neve. Come già accennato, un tratto di autostrada che da Trapani porta fino alla galleria Segesta stamane è stato ricoperto da un velo bianco. Si consiglia molta prudenza nell’attraversamento.

Strade allagate e scuole chiuse a Castelvetrano

Strade allagate e trasformate in veri letti di fiume anche a Castelvetrano. In alcune strade il livello d’acqua ha raggiunto anche il metro, come sotto il ponte di via Marco Minghetti, angolo via Armando Diaz.

Allagamenti si sono registrati anche in via Tommaso Lucentini e in altri punti della città. A scopo precauzionale il sindaco Enzo Alfano ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di Castelvetrano “per evitare che ci possano essere problemi per i nostri ragazzi e per tutti gli operatori scolastici”.

Allerta gialla

Per la giornata di mercoledì 28 febbraio, tutte le province siciliane sono interessate dall’allerta gialla con possibili disagi ovunque. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 24058 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati”.

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore di mercoledì 28 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.