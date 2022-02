Passeggiava ma era ai domiciliari e viene riconosciuto

Due arresti a Marsala dei carabinieri nelle ultime ore. In un caso si è trattato di un’evasione dai domiciliari, nell’altro dell’esecuzione di una condanna in via definitiva per reati contro il patrimonio.

L’evasione

I carabinieri hanno arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari A.D. di 32 anni. Durante un normale servizio di perlustrazione, i militari dell’Arma della sezione radiomobile hanno notato l’uomo mentre passeggiava tranquillamente il quale però, vista la pattuglia, si girava dalla parte opposta con indifferenza con l’intento di non essere riconosciuto. I carabinieri decidevano di fermarlo e sottoporlo a controllo, considerando il suo atteggiamento sospetto. E’ stato appurato che non avesse alcun tipo di permesso, avendo così violato le prescrizioni imposte relative ai sui arresti domiciliari. A seguito di udienza di convalida nei confronti del 32enne venivano disposti nuovamente gli arresti domiciliari.

La condanna

Durante lo stesso contesto operativo i carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato anche un 30enne marsalese per dare seguito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala. L’uomo infatti è stato condannato in via definitiva e doveva scontare ancora la pena residua di 2 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi i controlli in centro storico

Sempre a Marsala nei giorni scorsi i carabinieri hanno effettuato dei controlli in tutto il centro storico. Tre denunce per svariati reati e 9 segnalazioni alla prefettura per consumo di droga ad uso personale è stato il bilancio dell’attività. L’operazione è stata portata avanti dai carabinieri della compagnia di Marsala con il supporto di personale della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia. Ad essere stato condotto un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino.