Topo d’appartamento e furto di carrozzella, le operazioni nel trapanese

Redazione di

16/11/2021

Si è fatta luce su una serie di furti in abitazioni a Campobello di Mazara con l’arresto del colpevole; a Marsala invece è stata ritrovata la carrozzella che era stata rubata ad un disabile. Le due operazioni sono state portate avanti dai carabinieri. I furti in abitazioni I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un 31enne, residente a San Vito Lo Capo, per furto aggravato in abitazione. In particolare, su richiesta della locale centrale operativa, i carabinieri si sono recati nella località Tre Fontane, dove insistono molte abitazioni di residenza estiva, in quanto erano stati notati dei movimenti sospetti. Sul posto i carabinieri hanno notato che la finestra di una di queste abitazioni presentava segni di effrazione e che vi erano una serie di impronte nella terra che portavano ad una abitazione vicina, anche questa attualmente disabitata e con la porta forzata. All’interno, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di appropriarsi illecitamente di alcuni elettrodomestici, tra cui televisori, un aspirapolvere, un robot da cucina e una macchina da scrivere. Successivamente sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso e, sull’autovettura dell’uomo, altri elettrodomestici asportati durante i precedenti furti che aveva compiuto in altre abitazioni di villeggiatura, ritenendo di poter agire indisturbato data l’assenza dei proprietari. Molti di questi beni sono stati già restituiti ai legittimi proprietari. Il 31enne è stato arrestato e sottoposto, dopo la convalida, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. Il furto della carrozzella I carabinieri di Marsala hanno fatto luce su uno squallido episodio denunciato da un cittadino che aveva raccontato di aver subito il furto nel suo garage di una carrozzina elettrica per disabili, in uso al suocero portatore di un grave handicap. Acquisita la dettagliata descrizione del mezzo, fondamentale per l’anziano marsalese di 79 anni, i carabinieri si mettevano alla ricerca setacciando contrade e centro cittadino. Dopo due giorni gli sforzi dei militari dell’Arma sono stati premiati: infatti la carrozzina veniva rinvenuta abbandonata nei pressi della via Mazzini. I militari hanno personalmente riconsegnato il mezzo all’anziano che ringraziava dopo aver passato 2 giorni senza poter svolgere quelle che erano le sue abitudini e i suoi spostamenti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, tramite l’acquisizione di alcune immagini di impianti di videosorveglianza, per cercare di dare un volto agli autori di questa bravata.

