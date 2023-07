In manette due giorni di 22 e 28 anni

Due arresti in queste ore da parte dei carabinieri nel Trapanese per spaccio di droga e per aggressioni a familiari e carabinieri. Si tratta di due diverse operazioni portate avanti in provincia. In un caso è maturata nel corso di controlli su strada. Nell’altro caso invece l’operazione è scaturita in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva lanciato l’sos vedendo l’aggressione.

Lo spaccio

A Marsala a finire in manette un 22enne. I militari hanno eseguito nei suoi confronti una perquisizione e rinvenivano un involucro in plastica con all’interno circa 60 grammi di sostanza stupefacente. Si sarebbe trattato di cocaina che è stata sequestrata in attesa delle analisi scientifiche. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di Petrosino con l’obbligo di permanere a casa durante le ore notturne. Questa operazione dei carabinieri della compagnia di Marsala è stata eseguita sulla base di una serie di servizi mirati alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti. Lavoro effettuato anche sul fronte del controllo al rispetto del codice della strada.

Le violente aggressioni

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo sono invece intervenuti nel territorio di Castellammare del Golfo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un pregiudicato alcamese di 28 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. I militari, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, intervenivano nell’abitazione del giovane. E’ stato trovato in forte stato di agitazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcool. Secondo i militari avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente i genitori e gli stessi militari intervenuti. Non contento avrebbe colpito con calci e pugni i veicoli dell’Arma, causando vistosi danni alla carrozzeria. Anche in questo caso per il 28enne è arrivato l’obbligo di dimora dopo l’udienza di convalida dell’arresto.

