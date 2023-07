Rintracciato e denunciato l’autore

Ruba nel Trapanese l’auto ed il telefono ad un disabile ma il suo vizietto lo conoscevano già i carabinieri. Che non ci hanno messo molto a intuire che dietro a questo raid potesse esserci la sua mano. Denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato marsalese di 30 anni. I suoi precedenti in pratica hanno portato i carabinieri a sospettare di lui. E l’intuizione investigativa si è rivelata azzeccata.

Indagini partite dopo la denuncia

A condurre le indagini i carabinieri della compagnia di Marsala in seguito ad una denuncia di furto di autovettura per disabili e di un telefono cellulare. L’esposto venne presentato da un anziano originario di Marsala e i carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’autore del furto. Avendo ricevuto una dettagliata descrizione della vettura, e dopo aver visionato anche delle foto, i militari dell’Arma hanno intrapreso un’indagine a 360 gradi indagando su soggetti con precedenti specifici.

Intuizione investigativa azzeccata

L’intuizione dei militari si è rivelata corretta. In particolare era stata individuata l’abitazione di un 30enne pregiudicato marsalese, già presunto autore di diversi furti di bici elettriche e scooter. Furti messi a segno nell’ultimo periodo in trasferta a Trapani. Ad essere eseguita una perquisizione domiciliare e nel garage attiguo ritrovato il veicolo e dentro casa il cellulare. La refurtiva veniva riconsegnata al proprietario il quale ringraziava sentitamente gli uomini dell’Arma per la celerità con la quale hanno ritrovato il suo mezzo, fondamentale per i suoi spostamenti.

Altro furto a Palermo

Non è certo la prima volta che in Sicilia si verificano furti del genere, resi ancor più odiosi dal fatto che le vittime sono dei soggetti fragili. Nel giugno scorso venne ritrovato uno dei due pulmini, utilizzati per il servizio di trasporto disabili, rubati all’Ufficio H del Comune di Palermo lo scorso 24 maggio. Il mezzo rivenuto a Cinisi, in via Quasimodo dai carabinieri della stazione di Carini. Era abbandonato in strada. Il pulmino trovato in buone condizioni. Una squadra del Cantiere municipale, guidata dal geometra Claudio Bologna, ha recuperato il mezzo. Il servizio, nonostante il furto, non si è mai interrotto.

