La decisione della Procura per fugare ogni dubbio

Trovato morto Pietro Umile, il 54enne di Marsala che era scomparso da qualche giorno. La famiglia aveva denunciato l’anomalo allontanamento dell’uomo. Pare ci siano pochi dubbi sulla morte naturale. Il medico legale chiamato dalla Procura marsalese non ha trovato sul corpo alcun segno di violenza. Comunque è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo per fugare ogni tipo di dubbio.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita del 54enne è stato trovato ieri sera dai carabinieri nei pressi del parco Salinella. Per l’esattezza l’uomo scomparso da tre giorni è stato trovato morto riverso a terra in un terreno. Si ipotizza che possa essere stato colto da un malore e che nessuno i sia accorto della sua presenza in questa zona della città molto periferica.

La denuncia sui social

La sorella della vittima, Francesca Umile, appena ieri aveva deciso di lanciare l’allarme anche attraverso i social. “Siamo disperati” aveva scritto nell’appello divulgando i numeri da chiamare in caso do avvistamento del fratello. Purtroppo in serata è arrivata la tragica notizia. Pietro Umile pare che svolgesse come attività per campare alla giornata l’attività di parcheggiatore al cimitero. Chi lo conosceva lo indicava come una persona tranquilla e molto garbata.

Altra tragica notizia nel ragusano

Di recente una tragica notizia era arrivata anche dal Ragusano. Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, è stato trovato senza vita all’ingresso dell’autostrada A18, a Pozzallo. Di lui non si avevano più notizie dalle precedenti 24 ore. Si sarebbe schiantato con la propria moto in prossimità di un pilone e il suo corpo privo di vita è stato ritrovato solo l’indomani da un passante che ne ha dato l’allarme. La vittima era uscita di casa il giorno prima in moto per una piccola gita. Ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l’allarme. La moglie aveva lanciato un appello sui social per poi presentare una denuncia ai carabinieri.

