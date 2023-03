Maurizio Miceli lanciato a Trapani

Maurizio Miceli sarà il candidato di buona parte del centrodestra a Trapani per le prossime elezioni amministrative di maggio. E’ lo stesso Miceli a confermare la sua discesa in campo sostenendo di aver sciolto le ultime riserve. In realtà il suo nome da qualche tempo era dato per certo dai boatos dei corridoi della politica locale.

Ecco chi lo appoggia

La svolta con un nuovo confronto avuto in queste ore con gli esponenti di movimenti civici e politici. Sul tavolo Movimento per le autonomie, Stop, Amo Trapani, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia. Dunque mancano ancora pezzi del centrodestra, al momento Miceli non è l’unico candidato. “Tutti – fa sapere Miceli – hanno ribadito il loro sostegno alla mia candidatura per la carica di sindaco di Trapani. A loro va dunque il mio più sentito ringraziamento. Ho sciolto qualsiasi riserva decidendo di sposare un progetto politico che possa realmente rilanciare una città ad oggi abbandonata a sé stessa”.

Il cerchio non ancora chiuso

Il centrodestra sta cercando ancora di compattarsi a Trapani. Infatti lo stesso Miceli sostiene che si sta provando il dialogo con i potenziali alleati. Interlocuzioni avviate con Prima l’Italia, Forza Italia e Dc che ancora fanno resistenze rispetto a questo progetto. “Ho deciso dunque, d’intesa con gli organi del mio partito – precisa Miceli -, di accettare e per questo mi sospenderò dal ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Nell’ottica di dedicarmi esclusivamente a Trapani, la nostra città. Rivolgo un appello alle forze migliori di Trapani, ai professionisti, agli imprenditori, al mondo delle associazioni, ai sindacati. In particolare alla mia generazione, quella rassegnata da tempo a considerare la partenza quale unica via per trovare opportunità di lavoro e di affermazione”.

Rilanciare lo sviluppo

Il candidato di Fratelli d’Italia vuole puntare su uno sviluppo che ha fondato l’economica locale in passato. Accanto ai settori tradizionali ci deve essere altro. “Si deve puntare su energia, turismo, infrastrutture strategiche come porto e aeroporto -. Ma bisogna anche valorizzazione il ciclo dei rifiuti per trarne energia, gas e compost. e poi si deve combattere la mancanza di livelli primari di assistenza sanitaria. Questi sono i temi sui quali ci confronteremo con un approccio innovativo e pragmatico, nella stesura del nostro programma”.

Il comitato del programma

A breve sarà costituito un comitato del programma per la sua costruzione facendo sopralluoghi quartiere per quartiere. Al momento i candidati a sindaco sarebbero tre con Miceli per le prossime elezioni amministrative di primavera del 28 e 29 maggio. Ci sono state le investiture già ufficiali del sindaco uscente Giacomo Tranchida e di Anna Garuccio. Fondatrice del movimento civico “La mia Trapani” e consigliera comunale in carica, la Garuccio è sempre stata una moderata di centrodestra. Anche se c’è chi giura che alla fine potrebbe anche rientrare nei ranghi del centrodestra.

