Torna in carcere un pregiudicato del Trapanese di 38 anni

In 7 anni ha inanellato una serie di reati, al punto da aver superato condanne per oltre 3 anni cumulate fra loro. Finisce dietro le sbarre un uomo del Trapanese di 38 anni. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Mazara del Vallo. Il tribunale di Marsala ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione.

Le accuse

L’uomo deve scontare oltre tre anni di carcere per reati di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, impiego di denaro di provenienza illecita, simulazione di reato e interruzione di pubblico servizio. Reati tutti commessi tra il 2012 e il 2019 tra Sciacca, Mazara, Ribera e Menfi, con relative condanne. I militari dell’Arma hanno rinchiuso il 38enne nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Altri due nel Trapanese seguono la stessa strada

Appena ieri, in applicazione a dei cumuli di pena, altri due pregiudicati del Trapanese sono tornati in carcere. Finiscono dietro le sbarre un ladro seriale ed un altro soggetto per svariati reati. I carabinieri hanno arrestato due uomini che tornano dentro una cella dopo aver riassaporato la libertà.

Il ladro seriale

A Salemi i militari dell’Arma hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni. E’ stata data esecuzione ad un provvedimento di pene concorrenti. Per questo è arrivato il contestuale ordine di esecuzione alla carcerazione emesso dal tribunale di Marsala. L’uomo deve scontare una pena di oltre 5 anni di carcere per alcuni furti commessi nel territorio di Paceco nel 2013.

Niente più servizi sociali

A Marsala invece i carabinieri della stazione di San Filippo hanno arrestato un uomo di 47 anni. Era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali. Ma la libertà per lui è finita. Ha avuto varie condanna e adesso dovrà scontare 6 anni e mezzo di carcere per “pene concorrenti”. Quindi anche per lui ci sono stati cumuli di pena. Sulla base di questi presupposti il tribunale di sorveglianza di Trapani ha emesso l’ordine di carcerazione. Entrambi sono stati trasferiti al carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.