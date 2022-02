Lutto colpisce le famiglie Bianco-Ingraldo

A lutto la provincia trapanese dove è venuta a mancare un noto avvocato, Claudia Ingraldo, moglie dell’altrettanto conosciuto imprenditore Michele Bianco. La donna, residente a Mazara del Vallo con la famiglia, si è spenta all’età di 48 anni a causa di un improvviso malore. I funerali oggi nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

L’impresa di famiglia

Il marito della Ingraldo, Michele Bianco, è co-gestore della A29, società molto presente sul mercato nel campo dell’efficienza energetica. Una ditta che è impegnata sul fronte dell’utilizzo di fonti energetiche alternative (solare termica e fotovoltaica, solar cooling, minieolico, biomasse) e fonti energetiche tradizionali (cogenerazione, trigenerazione, illuminazione a led).

Le istituzioni

A lutto anche le istituzioni locali mazaresi, a riprova della stima nei confronti delle famiglie colpite da questo lutto. “La nostra comunità – si legge in una nota del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci – è stata raggiunta dalla tragica notizia dell’improvvisa scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo, giovane ed apprezzata professionista, moglie e madre di due ragazzi adolescenti. Come primo cittadino ma anche a titolo personale mi sento di interpretare il comune sentimento di cordoglio che è acuito dalla sorpresa e dallo sconforto per una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un malore, che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e tra chi ha avuto il piacere di conoscerla. Un evento tragico che deve farci riflettere anche sulla precarietà dell’esistenza umana e sul bisogno di dare il giusto valore alla vita ed alle relazioni sociali. Al marito Michele Bianco, apprezzato imprenditore e co-titolare della società A29, ai figli ed ai familiari esprimiamo i sentimenti di cordoglio e vicinanza”. “Questo evento, già in sé tragico, – aggiunge una nota del consiglio comunale – colpisce una famiglia di professionisti e imprenditori stimati in Città e desta particolare commozione anche per la giovane età del compianto avvocato Ingraldo e per il fatto che è stato un evento improvviso. All’imprenditore Michele Bianco, coniuge dell’avvocato Ingraldo, ai figli e familiari va tutto il nostro affetto e la vicinanza”.

Anche il mondo dello sport, e non solo, a lutto

Tanti gli attestati di stima e cordoglio. L’associazione Unione Nazionale Arma Carabinieri e Francesco Foggia esprimono il proprio cordoglio e la propria vicinanza a Michele Bianco per la prematura ed inaspettata scomparsa della moglie. Ad unirsi al dolore anche la società Rv insieme al Corpo Nazionale Guardie ai Fuochi. Dello stesso tenore le note di due società sportive locali: “La famiglia Mazara Calcio esprime – si legge – il proprio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Claudia Ingraldo, moglie di Michele Bianco di A29, nostro main sponsor. La dirigenza gialloblù, lo staff tecnico e tutti i tesserati porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Bianco per la propria perdita”. “La società Aurora Calcio esprime il proprio cordoglio a Michele Bianco di A29 per la prematura scomparsa della moglie l’avvocato Claudia Ingraldo. Sentite condoglianze alla famiglia Bianco”.