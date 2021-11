condannato a 2 anni e 4 mesi

Marsala: 45enne arrestato per percosse e maltrattamenti in famiglia.

L’ex moglie ha avuto il coraggio di denunciarlo.

Condannato a 2 anni e 4 mesi: andrà in carcere.

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno arrestato un 45enne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia e percosse. In particolare, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo in forza dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Marsala, a conclusione dell’iter processuale che lo ha visto imputato.

L’ex moglie ha il coraggio di denunciarlo

Le attività di indagine dei Carabinieri si erano concentrate sul 45enne quando l’ex moglie, dopo diversi anni di maltrattamenti e minacce di morte rivolte a lei ed alla figlia minorenne, aveva finalmente trovato il coraggio di denunciare la condotta violenta dell’ex marito chiedendo aiuto al Comandante della Stazione Carabinieri.

Le indagini dei Carabinieri

Le attività investigative svolte dall’Arma, che avevano portato all’arresto del 45enne, hanno poi trovato piena conferma nel corso dei tre gradi di giudizio.

In carcere: condannato a 2 anni e 4 mesi

L’uomo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione da scontare presso un istituto carcerario. Per tale motivo, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani dove dovrà espiare la sua pena.

I controlli dello scorso weekend a Marsala

Sono 6 le persone denunciate a Marsala nello scorso weekend che si è accavallato con le festività dell’1 novembre. E’ il bilancio di un’attività di controllo dei carabinieri della compagnia cittadina che ha potenziato le pattuglie durante le ore serali e notturne per dare vita a svariati i servizi organizzati mirati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, della movida violenta, e dei reati in genere. Il tutto è stato reso possibile con il fondamentale supporto del personale della compagnia di Intervento operativo del Reggimento Sicilia.