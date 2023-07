E’ ricoverata al trauma center di Villa Sofia a Palermo

Morte cerebrale per la bimba caduta dal balcone di casa nel Trapanese. E’ quanto hanno dichiarato i medici del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per la piccola Greta. La piccola di 4 anni domenica scorsa era caduta dal secondo piano nella sua casa di Mazara del Vallo.

I tentativi disperati dei medici

La bimba, le cui condizioni sono subito apparse gravissime, è stata trasportata presso l’ospedale di Mazara. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Poi il trasferimento in ambulanza al Trauma center. La situazione ieri sera è peggiorata e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. “La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico”, afferma il sindaco Salvatore Quinci.

Un fine settimana di tragedie

Quello trascorso è stato un fine settimana di tragedie di varia natura. Un uomo di 54 anni, originario della Romania ma residente a Floridia, nel Siracusano, è morto dopo essere entrato in acqua per fare un bagno. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica a Marina di Priolo, nel Siracusano, e sulle cause del decesso i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con certezza quanto accaduto.

La tragedia dell’autostrada

Un altro grave episodio ha riguardato un giovane di 31 anni originario di Carini. E’ stato investito mentre, misteriosamente, percorreva a piedi l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. L’incidente, che si presenta al momento come un mistero, è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. I genitori non lo avevano visto rientrare e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Non appena si è sparsa la voce dell’incidente i genitori sono stati accompagnati alla camera mortuaria e hanno riconosciuto il loro figlio. Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso.

