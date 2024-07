Un’altra tragedia sul lavoro in Sicilia. Un uomo di 47 anni, Carlo Foderà, è morto ieri sera, intorno alle 19.30, a Marsala, in un incidente. Secondo quanto ricostruito, pare che l’operaio sia rimasto schiacciato sotto un autocarro all’interno dell’azienda per cui lavorava, una ditta di Strasatti che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Sul luogo si è recato il magistrato di turno della Procura di Marsala che ha aperto un fascicolo.

L’incidente di Cianciana

Incidente sul lavoro a Cianciana, in provincia di Agrigento. Due operai del Comune, impegnati in lavori di riparazione della rete idrica lungo la strada provinciale 32 in contrada Quarto di Rocche, sono stati investiti da un’auto.

Due feriti

Ad avere la peggio un 59enne originario di Alessandria della Rocca, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo ha riportato ferite e fratture all’altezza del torace ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro operaio coinvolto è un 60enne di Cianciana, ricoverato all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera per un trauma alla mano sinistra. La prognosi è di circa 30 giorni. Alla guida dell’auto, una Opel Astra, c’era un ambulante marocchino di 64 anni residente a Lucca Sicula. L’uomo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cianciana che, oltre ad agevolare i soccorsi, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’Opel Astra è stata posta sotto sequestro. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a travolgere i due operai.

Incidente sul lavoro nel Ragusano

Un incidente sul lavoro è avvenuto presso lo stabilimento dell’azienda Mondial Granit, situato lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano.

L’uomo colpito da una macchina in movimento

Lo scorso 10 luglio un operaio di 56 anni è stato colpito da un macchinario in movimento, riportando traumi alla testa, al volto e alle costole. L’uomo è stato soccorso dal personale interno, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118. Il lavoratore è stato poi ricoverato presso l’ospedale di Vittoria.

