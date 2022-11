A perdere la vita un 80enne nel Trapanese

Un anziano nel Trapanese è stato trovato morto nella sua abitazione in pessime condizioni igieniche. Diciannove cani e una quindicina di gatti denutriti e in precarie condizioni igienico sanitarie sono stati scoperti in un’abitazione di una coppia di ottantenni senza figli in una contrada di Marsala. Il caso è stato segnalato all’Associazione “Randagi del Sud” da alcuni nipoti della coppia dopo la morte di uno dei due anziani. Due cani erano tenuti in un garage al buio e su uno strato ben solidificato di escrementi. Ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del settore veterinario dell’Asp.

L’indagine dei carabinieri

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Filippo che si sono subito adoperati per la liberazione degli animali e per l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno, a quanto pare, aveva accesso alla casa da anni. Adesso, grazie al canile comunale di Marsala, alle volontarie Oipa Marsala e “Pantelleria Bau” gli animali inizieranno un iter sanitario e un percorso di socializzazione. Poi, saranno adottabili.

L’ultimo precedente simile nel Trapanese

Proprio nel Trapanese c’è un recente precedente con una casa trovata in gravi condizioni igieniche, fortunatamente in quel caso senza alcuna tragica conseguenza. E’ accaduto a Santa Ninfa nel novembre dello scorso anno quando una donna di 72 anni è stata denunciata per maltrattamento di animali dai carabinieri. I militari dell’Arma constatarono che la donna deteneva 6 cani meticci sprovvisti di microchip in ambienti malsani ed in condizioni tali da pregiudicarne il benessere, tra i loro stessi escrementi e malnutriti. I carabinieri intervenuti insieme a un medico veterinario dell’Asp di Trapani, hanno proceduto al sequestro preventivo degli animali provveduto temporaneamente ad affidarli al personale dell’organizzazione internazionale Protezione Animali.

Altro grave episodio nel Trapanese

Questo è solo l’ultimo fatto in ordine cronologico sul tema. A fine agosto 2021, i carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno denunciato un anziano 73enne trapanese per i reati di maltrattamento e abbandono di animali. A seguito di un controllo, effettuato sempre con il servizio veterinario dell’Asp e con la locale polizia municipale, sorpresero l’uomo nella detenzione di 5 equini, 6 ovini, 15 papere, 45 conigli, 10 galline e 1 cane, di media taglia, detenuti in precarie condizioni infrastrutturali ed igienico sanitarie.