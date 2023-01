Il percorso del Partito Democratico in provincia di Trapani si rafforza con la nuova segreteria provinciale. Così come annunciato, e dopo aver ascoltato e coinvolto tutte le sensibilità, anche per affrontare nel miglior modo possibile gli appuntamenti congressuali ed amministrativi, il segretario Domenico Venuti ha nominato la nuova segreteria provinciale che è così composta: Giuseppe La Francesca, vice segretario – Isole minori; Roberto Calvaruso, Economia e imprese; Linda Licari, Diritti; Francesco Brillante, Enti locali; Maurizio Agola, immigrazione; Gianluca Nuccio, Organizzazione; Michele Rallo, Ambiente; Pietro Maltese, Aree interne; Francesca Marano, Famiglie e infanzia; Stefania Marascia, Politiche di genere; Carmela Daidone, Istruzione.

Le parole di Venuti e Villabuona

“Una segreteria plurale che tiene conto di tutte le posizioni congressuali e dell’impegno dei candidati e delle candidate alle Politiche e alle Regionali che hanno contribuito al buon risultato del partito in provincia”, dicono Domenico Venuti e la presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Valentina Villabuona. La segreteria rimane al momento ‘aperta’ alle varie sensibilità del partito: resta infatti la possibilità di partecipazione nell’organismo anche a chi, comunque interpellato, ha ritenuto in questa fase di non doverne fare parte. La segreteria si riunirà domani, mercoledì 11 gennaio, alle 21, per fare il punto sulla situazione politica del territorio e nei prossimi giorni verrà presentata ai segretari di circolo.

Il segretario regionale Barbagallo opta per la Camera

“Ho deciso di optare per il seggio da parlamentare alla Camera. E di rinunciare quindi alla carica di deputato regionale”. Lo ha anticipato il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della trasmissione “Il Punto” che andrà in onda stasera alle 20:45 su Telecolor. Barbagallo, che nella scorso election day è stato eletto sia alla Camera sia all’Ars, ha confermato di avere optato per Montecitorio, dove ricopre il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in commissione Trasporti. Al suo posto, all’Ars, subentra Ersilia Saverino.