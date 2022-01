Sostenne che vi fu un accordo sottobanco alle comunali di Erice del 2007

E’ stato condannato per diffamazione l’ex deputato regionale , il trapanese Nino Oddo, attuale segretario regionale in carica del Partito Socialista. La querela nei suoi confronti era stata presentata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, con cui da tempo non corre di certo buon sangue anche e soprattutto sul piano politico. E oltretutto non è la prima volta che i due si sfidano in un’aula di tribunale. Appena qualche mese fa un’altra sentenza è stata pronunciata sempre in favore di Tranchida.

Il caso

Questa querela fu presentata da Tranchida per alcune frasi pronunciate da Oddo che parlò di una sorta di accordo sottobanco alle amministrative di Erice del 2007 tra Cettina Montalto e Tranchida, che all’epoca venne eletto sindaco nella cittadina della Vetta. La donna era in lista al consiglio comunale con l’allora candidato sindaco Ignazio Sanges, in contrapposizione dunque a Tranchida. L’ex parlamentare regionale parlò di questo accordo politico e che addirittura Tranchida promise un assessorato alla Montalto in cambio del suo appoggio. Tesi sempre smentite dall’attuale sindaco trapanese che querelò Oddo per diffamazione.

La condanna

La giudice della sezione penale del tribunale di Trapani in composizione monocratica, Chiara Badalucco, ha dichiarato colpevole di diffamazione Oddo, condannandolo alla pena di 1.500 euro di multa più il pagamento delle spese processuali. Condanna anche lo stesso ex parlamentare al risarcimento danni nei confronti di Tranchida, che si è costituito parte civile e che quindi dovrà essere stabilito in sede civile.

Il precedente

Già nei mesi scorsi vi fu un ulteriore sentenza di condanna nei confronti di Oddo sempre per una querela sporta da Tranchida per diffamazione. In quel caso l’esponente socialista è stato condannato a pagare mille euro di multa e 5 mila di risarcimento danni. L’episodio contestato furono alcuni commenti ritenuti allusivi fatti da Oddo all’indirizzo del sindaco di Trapani, apostrofando Tranchida come professionista dell’antimafia di facciata.