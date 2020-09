Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è risultato negativo al primo tampone, dopo che nei giorni scorsi aveva cenato in un ristorante di Salemi il cui proprietario è risultato positivo al Covid.

Tranchida, che si era messo subito in isolamento volontario, attende adesso il secondo test prima di riprendere l’attività. In isolamente volontario anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, anch’egli, come Tranchida, tra i clienti del ristorante. Sutera farà il tampone giovedì prossimo.

Oggi i dati del Ministero della Salute parlano di 33 nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ci sono 5 migranti. C’è una vittima a Siracusa. Il numero sale a 287. Sono stati eseguiti 4210 i nuovi tamponi. Sono 5 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 6 casi a Catania. Ci sono 2 casi a Messina, poi 8 casi a Palermo e 7 a Siracusa di cui cinque migranti, 1 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 8 a Trapani. I 5 migranti sbarcati domenica a Pachino sono stati trasferiti nella nave quarantena Azzurra ormeggiata ad Augusta.

A livello nazionale sono di nuovo nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.

Risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid: sono 107, 13 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi cento nelle ultime 24 ore. Su anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) ed il totale degli attualmente positivi (26.754). Questi i dati del ministero della Salute. I dimessi ed i guariti sono diventati 207.944 (quasi 300 in più). Lombardia (21) e Sicilia (10) le regioni con il maggior numero di pazienti in terapia intensiva.