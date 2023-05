L’ordinanza del sindaco

Una percentuale troppo alta di nitrati nell’acqua e in un paese del Trapanese arriva l’alt all’utilizzo per scopi potabili. La scoperta fatta nnel pozzo 1 dell’acquedotto comunale che ha costretto il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, a firmare un’ordinanza. nel provvedimento si vieta l’utilizzo per usi alimentari dell’acqua proveniente dai pozzi comunali. L’acqua potrà essere utilizzata solo per gli usi igienici. Questo “fino a quando non sarà accertato – spiega una nota del Comune – il rientro dei parametri chimico-fisici nei limiti di conformità”.

La segnalazione dell’Asp

A sollecitare il sindaco di Petrosino ad emanare l’ordinanza è stato il dipartimento di Prevenzione servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp di Trapani. A seguito di controlli da laboratorio effettuati lunedì scorso ha accertato la presenza di nitrati nell’acqua di valori superiori ai parametri di legge.

Il sindaco: “Stiamo monitorando”

“Oltre alle criticità strutturali delle falde che hanno prodotto problematiche simili anche nei comuni vicini – ha spiega il sindaco Anastasi – tra le cause dell’aumento dei nitrati c’è anche il blocco del pozzo numero 1. L’amministrazione comunale sta già provvedendo al regolare ripristino dell’erogazione di acqua del pozzo e metterà in campo ogni misura possibile per rientrare nei parametri di conformità. Monitoreremo la situazione con estremo scrupolo”.

Il rischio

Nitriti e nitrati sono sostanze chimiche composte da azoto e ossigeno, normalmente presenti in natura. Ne sono ricche alcune verdure a foglia, come la lattuga e gli spinaci, in quanto necessarie alla loro crescita. I sali che derivano dall’unione di sodio e potassio con nitriti e nitrati sono inoltre utilizzati per migliorare la conservazione di alcuni prodotti alimentari deperibili come salumi, pesce e formaggi. Nonostante quantità eccessive di queste sostanze possano comportare effetti tossici per l’uomo, gli alimenti che le contengono possono essere consumati in sicurezza. Ovviamente evitandone l’abuso e rispettando le dosi consigliate per una dieta equilibrata. Stresso ragionamento per l’acqua dove sopra certi valori l’assunzione di nitrati diventa dannosa.

