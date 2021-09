A Pantelleria

Durante la settimana in corso i Carabinieri della Stazione di Pantelleria (TP) hanno denunciato il titolare di una società di noleggio per i reati di falsità materiale, contraffazione e uso del sigillo dello Stato e riciclaggio.

L’ispezione dei Carabinieri

Durante un servizio volto all’ispezione di attività commerciali messo in atto dai militari è stato sottoposto a controllo un noto autonoleggio di auto moto e bici. Il titolare è stato denunciato perché trovato in possesso di un motociclo marca Overbikes cui era stata posta una targa contraffatta. Interpellato sulla provenienza del motociclo, l’uomo ha dichiarato di averlo rinvenuto abbandonato lo scorso anno ed aver clonato la targa per adibirlo a noleggio.

Il mezzo era stato rubato

Accertamenti hanno permesso di scoprire che il motociclo risultava essere proprietà di una privata cittadina che ne aveva denunciato il furto, avvenuto sull’isola, nel 2018. Il mezzo rubato, che da 3 anni veniva noleggiato e utilizzato sull’isola da ignari turisti, è stato recuperato e sottoposto a sequestro in attesa di essere riconsegnata alla legittima proprietaria.