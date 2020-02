L'uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri di Valderice (Tp) hanno arrestato un uomo di 54 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. Il fermo arriva in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trapani, per aver violato la misura coercitiva del divieto di avvicinamento all’ex convivente, cui era sottoposto. L’uomo è stato portato nel carcere di Trapani.

I carabinieri di Valderice hanno anche denunciato 4 ragazzi, due maggiorenni e due minorenni, per i reati di minacce, lesioni personali e danneggiamento in quanto, qualche giorno prima, avevano minacciato di morte e picchiato, per futili motivi, un loro coetaneo, danneggiando, inoltre, gli infissi della sua abitazione.