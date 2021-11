martedì 30 novembre alle ore 13

Si terrà martedì 30 novembre alle ore 13 a Marsala il vertice istituzionale tra la Regione Siciliana e il Comune per fare il punto sulle soluzioni per la redazione del nuovo progetto del porto cittadino. Lo annuncia una nota dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

Il vertice

«Dopo aver completato la banchina curvilinea, il governo Musumeci intende avviare l’iter della ristrutturazione dell’intera area portuale, superando i nodi pregressi anche grazia alla sinergia istituzionale fra tutto gli attori. Al tavolo con l’amministrazione parteciperanno anche i colleghi assessori Mimmo Turano e Toni Scilla e i parlamentari regionali marsalesi Stefano Pellegrino ed Eleonora Lo Curto».

Due nuove stazioni marittime

Il dipartimento delle Infrastrutture ha infatti pubblicato la manifestazione di interesse (con scadenza il prossimo 2 dicembre), per dotare due approdi del Trapanese – quelli di Marsala e Mazara – di strutture idonee all’accoglienza dei viaggiatori verso Isole Egadi e Pantelleria. Lo stanziamento della Regione è di circa 450mila euro, che si aggiungono al milione investito sulle opere già installate fra Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica.

Musumeci “Manteniamo l’impegno”

“Manteniamo l’impegno – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – a completare l’allestimento di moderne e confortevoli stazioni marittime non solo negli arcipelaghi, ma anche nelle città portuali di Sicilia, in questo caso per fornire servizi e confort ai passeggeri in transito da Marsala e Mazara. Ne abbiamo già installate otto, fra Ustica, Vulcano, Pantelleria e Favignana, e ancora Lipari, Linosa, Marettimo e Levanzo, per dare infrastrutture e dignità alle isole minori, mai come in questi anni al centro delle attenzioni del governo regionale”.

“A Marsala – aveva sottolineato pochi giorni fa l’assessore Marco Falcone – dopo aver completato la banchina curvilinea del porto con un impegno da 900mila euro, daremo un punto di riferimento a chi si muove verso le Egadi, ripristinando funzionali e utilità dello scalo”.