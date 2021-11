la giovane azienda ha sede a campobello di mazara

Violenze e molestie alle donne nei luoghi di lavoro, Evo Sicily aderisce al progetto “6come6”

La giovane azienda, etica ed eco-sostenibile, ha sede a Campobello di Mazara

Realizzata un’etichetta limited edition dell’olio Evosì che celebra le donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’azienda agricola Evo Sicily aderisce al progetto “6come6” ideato da “6libera.org”, l’Osservatorio Digitale contro la violenza e le molestie sulle donne nei luoghi di lavoro, nato grazie alla volontà di Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia.

Evo Sicily

Una scelta che si sposa perfettamente con il lavoro portato avanti da Carmen e Giusy, le fondatrici dell’azienda

agricola Evo Sicily, che da anni portano sul mercato un prodotto fortemente etico ed ecosostenibile.

L’azienda – nata nel 2019 a Campobello di Mazara in provincia di Trapani – si contraddistingue per la sua mission: produrre un olio di qualità, salvaguardando l’ambiente e migliorando la qualità di vita degli agricoltori che lavorano al progetto.

Parole che possono apparire scontate ma che, in questo caso, trovano riscontro nel lavoro quotidiano.

Un’azienda etica ed eco-sostenibile

“Abbiamo scelto di essere un’azienda etica ed eco-sostenibile – spiegano Carmen e Giusy, titolari dell’azienda – contribuendo nel nostro piccolo a migliorare la qualità della vita degli agricoltori, dei consumatori e dell’intera società, cercando di essere socialmente onesti, trasparenti, corretti e moralmente integri”.

Il progetto “6come6” e l’olio Evosì

In occasione del 25 novembre, l’azienda aderisce al progetto “6come6” realizzando un’etichetta limited edition dell’Olio Evosì. Evosì è un olio extravergine di oliva, un blend di Nocellara del Belice 80% e 20% Biancolilla certificato IGP SICILIA, eco-sostenibile con il marchio Friend of the Earth. Un olio di alta qualità che racchiude tutti i profumi e sapori della Sicilia. All’olfatto si presenta con un fruttato leggero di oliva verde, fresco e agrumato con lievi profumi di fiori di campo, erbette aromatiche, sentori di mandorla, carciofo e pomodoro. Al palato risulta fine e delicato, rivelando piacevoli sensazioni di amaro e piccante, con un finale intrigante, speziato di pepe bianco.

La celebrazione delle donne

Nell’etichetta viene rappresentata la bellezza della donna in quanto essere semplice e speciale, impreziosita da un ramoscello di ulivo, simbolo di vita, tenacia, forza e coraggio, rafforzando questo concetto con una frase: “La vera bellezza di ciò che sei e di ciò che fai, inizia con la tua libertà”.

Le aziende siano luoghi di lavoro sicuri

“Condividiamo a pieno i valori e gli obiettivi di questa iniziativa, affinché le aziende diventino luoghi più sicuri, sereni e salubri in cui sviluppare talento, capacità e competenze – concludono Carmen e Giusy – La violenza nel mondo del lavoro è una questione che riguarda i diritti umani, così come la salute, l’istruzione, le problematiche legali e socioeconomiche”.

Come acquistare Evosì, i proventi donati alle donne vittime di molestie e violenze

Evosì sarà messo in vendita online sui canali e-commerce di http://evoembrace.com/prodotto/evosi-500-ml-special-edition-for-6.libera/ e www.wellshop.6libera.org ad un costo di 3.00 €. La cifra verrà destinata ad una struttura o organizzazione sociale indicata da Confapi per progetti di orientamento, placement e rafforzamento dell’empowerment delle vittime di molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

Maggiori info al sito http://6libera.org/.

Informazioni sull’azienda

Evo Sicily nasce nel marzo del 2019. L’uliveto si trova nella parte occidentale della Sicilia, a Campobello di Mazara in provincia di Trapani, tra Selinunte e Marsala, nel Parco Archeologico delle Cave di Cusa. Embrace nasce qui, in quest’isola senza tempo, dove un viaggio diventa un tragitto del cuore in cui si viene travolti da un abbraccio di cui non se ne può più fare a meno.

Un’azienda giovane, artigianale, eco-sostenibile ed etica. L’azienda nasce con una mission ben precisa, basata su due principi per noi fondamentali e fondanti: la salvaguardia dell’ambiente e il benessere dell’uomo.

I valori da divulgare

Sono state ad oggi realizzate due linee di Olii Embrace ed Evosì che vogliono essere due messaggeri e divulgatori di valori come: l’abbraccio universale al cambiamento, all’evoluzione, all’innovazione, alle sfide e a nuovi stili di vita; l’abbraccio di una terra, la Sicilia, a diversi popoli e culture; l’abbraccio alla vita nonostante le intemperie; l’abbraccio come nutrimento per il corpo e la mente; l’abbraccio ai sapori, per diverse sfumature di gusto e infine l’abbraccio al benessere.