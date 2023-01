Per andare a lavorare a Favignana, i poliziotti penitenziari spendono 4mila euro l’anno. Questa la denuncia del sindacato di categoria che scrive a Schifani e al Ministro dei Trasporti, Salvini.

Il problema delle tratte Trapani/Marsala per Favignana

“È impensabile che per offrire un servizio di ordine e sicurezza in una sede disagiata i lavoratori devono subire il monopolio dei prezzi di un solo gestore pagando in un anno quasi 4.000 euro”. Sono le parole di Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria in Sicilia in merito all’aumento di circa il 40% delle tariffe degli aliscafi che collegano Trapani/Marsala a Favignana.

Per viaggiare i poliziotti pagano 4mila euro l’anno

“Un lavoratore della Polizia Penitenziaria, – spiega il Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Siciliana – ma più in generale di tutte le forze dell’ordine e di altri comparti per recarsi a Favignana a garantire ordine, sicurezza, dovrà pagare obbligatoriamente quasi 4.000 all’anno, vedendosi falcidiare ulteriormente il già misero stipendio”.

La mobilitazione della Uilpa

La Uilpa ha scritto al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, “sperando che non abbia dimenticato quando indossava le magliette con le nostre effigie, sembrando attento ai problemi della Polizia Penitenziaria, perchè forse non essendo del continente non conosce il problema dei Poliziotti del profondo Sud che per raggiungere il carcere di Favignana devono usare i mezzi navali, non potendo optare con un altro metodo di trasposto, spendendo così 300 euro al mese”.

Le critiche al governo Schifani

“Come sindacato confederale di Polizia Penitenziaria siamo pronti alla mobilitazione, ma diciamolo francamente – conclude il leader della UIL di settore – rispetto alla comunicazione che abbiamo letto sul sito istituzionale della Regione Sicilia, il presidente Schifani aveva comunicato che nella finanziaria c’era la proroga del trasporto pubblico gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell’ordine, armate e altre categoria, invece per raggiungere una sede disagiata come Favignana i Poliziotti e i lavoratori invece di essere trattati da residenti con le giuste agevolazioni, devono pagare come quando alle Egadi ci vanno in vacanza”